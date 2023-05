Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Tiefgaragenbrand im ehemaligen Landesbehördenhaus

Bonn (ots)

Bonn-Gronau; Friedrich-Ebert-Allee; 26.05.2023; 19:31 Uhr. Die Feuerwehr Bonn wurde am Freitagabend zu einem Tiefgaragenbrand im ehemaligen Landesbehördenhaus alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage sichtbar. Es brannte unmittelbar hinter der Toranlage der Tiefgarage. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich zunächst mit angelegten Atemschutzgeräten und mit Werkzeugen einen Zugang ins Gebäude verschaffen, bevor mit den erforderlichen Löscharbeiten begonnen werden konnte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Jedoch musste im Anschluss an die Löscharbeiten das Gebäude noch vom Brandrauch befreit werden. Hierzu setzte die Feuerwehr im Tiefgaragenbereich ein ferngesteuertes Löschunterstützungsfahrzeug mit Raupenfahrwerk und Hochleistungslüfter ein. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3, die Löscheinheiten Bad Godesberg, Dottendorf, Kessenich, Mehlem und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 64 Einsatzkräften.

