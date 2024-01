Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Wechsel bei der Leitung der Wasserschutzpolizeistation Konstanz

Konstanz (ots)

Ein Wechsel bei der Leitung der Wasserschutzpolizeistation (WSPSt) Konstanz wurde formal am 31.12.2023 vollzogen. Am 28.12.2023 wurde Erster Polizeihauptkommissar Andreas Dummel, Leiter der WSPSt Konstanz, durch den Leiter der Wasserschutzpolizeidirektion Leitenden Polizeidirektor Ralf Gerber, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Anschließend wurde Polizeihauptkommissar Thomas Biller als neuer Leiter der WSPSt Konstanz in sein Amt eingewiesen.

Polizeihauptkommissar Thomas Biller leitet seit 01.01.2024 die Wasserschutzpolizeistation Konstanz. Zuvor hat er die WSPSt Friedrichshafen geleitet.

