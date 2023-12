Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am 27.12.2023 - Kreuzungsbereich L 3072/K44 Gemarkung Mücke-Atzenhain

Alsfeld (ots)

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 18:20 Uhr, kam es in der Gemarkung von Mücke-Atzenhain zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen. Eine Familie aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit einem Mietwagen die K 44 aus Mücke-Merlau kommend in Richtung Mücke-Atzenhain. Im Kreuzungsbereich zur L 3072 übersah eine 42-jährige Pkw-Führerin den auf der L 3072 von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Das unfallverursachende Fahrzeug kam etwa 20 Meter neben der Fahrbahn zur Endlage. Das unfallbeteiligte Fahrzeug kam im Kreuzungsbereich zum Stehen. Die Unfallverursacherin und die 18, 19 und 21-jährigen Insassen wurden schwer verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 43-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Die sieben und achtjährigen Kinder der Familie wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.

