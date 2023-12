Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Diebstähle aus Pkw - Gefährliche Körperverletzung - Pkw beschädigt - Baustelleneinrichtung beschädigt - Versuchter Einbruch

Tatverdächtiger festgenommen

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Künzell. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (22.12.) in ein Mehrfamilienhaus in der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Die Täter beschädigten dazu eine Fensterscheibe eines Kellerschachts und verursachten so mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Künzell. Aus einem schwarzen Hyundai stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.12.) eine Geldbörse sowie mehrere Schlüssel. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus im Trockenbachweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Freitag (22.12.) kam es in der Straße Brauhausstraße gegen 3.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein 20-Jähriger aus Kalbach nach vorangegangenen Streitigkeiten von einer Personengruppe körperlich angegriffen. Hierbei wurde der 20-Jährige zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen und getreten. Die Täter entfernten sich vom Tatort, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Hünfeld. In der Bachstraße zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.12.) den Lack sowie eine Scheibe eines grauen VW Polo. Es entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baustelleneinrichtung beschädigt

Fulda. Im Bereich einer Unterführung im Klosterwiesenweg steckten Unbekannte am Sonntagmorgen (24.12.), gegen 10.40 Uhr, eine Warnbake in Brand und beschädigten so außerdem die Fassade der angrenzenden Wand. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle aus Pkw

Petersberg. In der Straße "Im Eichsfeld" und in der Wasserkuppenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.12.) drei Pkw auf und stahlen Schmuck, Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Fulda. In der Tannenbergstraße versuchte eine Person am Sonntagabend (24.12.) gegen 23.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dabei wurde der männliche Täter von Zeugen wahrgenommen, woraufhin er versuchte mehrere Türen und Glasscheiben einzutreten. Dies misslang und der Täter flüchtete zunächst. Beamte der Polizei Fulda trafen kurze Zeit später einen 41-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe an. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, warf dieser eine Glasflasche in Richtung der Beamten. Diese verfehlte die Einsatzkräfte glücklicherweise knapp. Im Anschluss wurde die Person festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen Verdachts des versuchten Einbruchs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Einbruch in Gartenhütte

Dipperz. In der Nacht zu Dienstag (26.12.) brachen Unbekannte über ein Fenster in der Straße "Im Sämig" in eine Gartenhütte ein. Die Täter stahlen eine Musikbox sowie ein Ceranfeld und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

