Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer Kollision mit einem 73-jährigen Fahrradfahrer vergangene Woche Dienstag (21.11.23) sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 11.15 Uhr befuhr der Havixbecker auf seiner Leeze den Geh-/Radweg der Altenberger Straße. In Höhe des Kreisverkehrs fuhr er auf dem dortigen Zebrastreifen. Zeitgleich war der unbekannte Autofahrer auf der Dionysusstraße unterwegs. Als dieser in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß. Der 73-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen. Der Unbekannte fragte, ob alles in Ordnung sei, kümmerte sich jedoch nicht um seine Anschlusspflichten. Er setzte seine Fahrt in Richtung Feuerwache fort. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen SUV handeln. Der Havixbecker begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

