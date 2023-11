POL-COE: Dülmen/Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten Unbekannte in der Nacht zum Samstag (25.11.) in die Kellerräume eines Zweifamilienwohnhauses in der Lüdinghauser Bauerschaft Ermen. Aus dem Keller stahlen sie einen Panzerschrank. Zum Transport verwendeten sie eine vor Ort aufgefundene Sackkarre. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (24.11.) 18 Uhr und ...

