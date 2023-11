Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlagabtausch mit Bierflaschen

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 4. November 2023 stritten sich in einer Lokalität in der Johannesstraße ein 31-Jähriger und ein 23-Jähriger. Die Auseinandersetzung spitze sich so weit zu, dass sich beide Männer, jeweils mit einer Bierflasche in der Hand, einen Schlagabtausch lieferten. Nachdem sich die Streithähne gegenseitig jeweils leicht am Kopf verletzt hatten, beruhigten sie sich wieder und warteten gemeinsam auf die Polizei. Den Grund der Prügelei konnten die Beamten zwar nicht ermitteln, jedoch stand der 23-Jährige unter beträchtlichem Alkoholeinfluss. Eine ärztliche Behandlung wurde vor Ort durch die Beteiligten abgelehnt. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (KM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell