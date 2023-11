LPI-EF: Ungebührliches Verhalten

Erfurt (ots) - Am späten Freitagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zwischen einem Rad- und einem Autofahrer zu einem Streit mit Folgen. Zunächst bat der Aggressor einen Autofahrer beim Einsteigen in sein Fahrzeug um Bargeld. Dies wurde freundlich verneint. Erbost über die Ablehnung der Bitte, schlug der Radfahrer seinen Drahtesel mehrfach gegen den Pkw und verursachte so eine Delle. Anschließend flüchtete ...

mehr