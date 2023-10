Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Wasserwerksmitarbeiter bestiehlt ältere Frau

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Montag (16. Oktober) klingelte zwischen 13 Uhr und 14 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person am Schulring am Haus einer älteren Frau, der sich als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgab. Er teilte mit, dass auf der gesamten Straße derzeit Arbeiten durchgeführt würden und er daher die Wasseranschlüsse kontrollieren müsse. Die Seniorin ließ die Person ins Haus und zeigte ihm zunächst sämtliche Wasseranschlüsse. Danach ließ sie den Unbekannten für einige Zeit alleine. Kurz darauf verabschiedete sich der Mann und verließ das Haus wieder. Einige Zeit später bemerkte die ältere Dame dann, dass der Mann das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen hatte.

Er war laut Beschreibung etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und von normaler bis kräftige Statur. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Wer hat die Person beobachtet oder kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell