POL-HS: Pkw gewaltsam geöffnet

Heinsberg-Porselen (ots) - Zwischen Freitag (13. Oktober), 16 Uhr, und Montag (16. Oktober), 06.45 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer an der Ullrichstraße gelegenen Kindertagesstätte. In den Räumlichkeiten brachen die Täter einen Büroschrank auf und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie einen Kaffeevollautomaten. Rückfragen bitte an: ...

