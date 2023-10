Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrerin eines braunen SUV nach Unfallflucht gesucht

Hückelhoven (ots)

Letzte Woche Donnerstag (12. Oktober) kam es auf der Schnorrenbergstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Diese erlitt dabei leichte Verletzungen. Die 47-Jährige war zuvor mit ihrem Fahrrad gegen 18.30 Uhr auf dem Gehweg der Schnorrenbergstraße aus Richtung Parkhofstraße kommend in Fahrtrichtung Dinstühler Straße unterwegs. In Höhe der Zufahrt zur Schule beziehungsweise Kita fuhr dann laut ihrer Angaben ein brauner SUV aus der Einfahrt auf die Schnorrenbergstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Rad und Pkw. Die Radlerin stürzte durch den Aufprall zu Boden. Die Fahrerin des SUV stieg aus, half der Frau auf und fragte, ob sie einen Arzt rufen solle. Die Hückelhovenerin lehnte dies ab, stellte aber später fest, dass sie doch verletzt war. Die Polizei sucht nun die Fahrerin des braunen SUV. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

