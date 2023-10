Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftradfahrerin nach missglücktem Abbiegevorgang schwerverletzt

Geilenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (17. Oktober) kam es auf der Sittarder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Leichtkraftradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 40-Jährige war gegen 07.35 Uhr auf der Sittarder Straße aus Richtung Geilenkirchen kommend in Fahrtrichtung Gillrath unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 76 Jahre alter Geilenkirchener mit seinem Pkw aus Gillrath kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen und beabsichtigte, als Linksabbieger auf die Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Heinsberg aufzufahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen. Durch den Aufprall stürzte die Geilenkirchenerin auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

