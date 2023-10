Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2-mal Fahren unter Alkohol, Drogen und Medikamenten festgestellt.

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am vergangen Wochenende wurden in Bad Nenndorf 2 Fahrzeugführer festgestellt, die auf Grund von Einfluss von Alkohol, Medikamenten und Drogen kein Fahrzeug mehr im Straßenverkehr führen durften. Ein 35-jähriger Bad Nenndorfer wurde um 11.20 Uhr am Samstagmorgen in Bad Nenndorf bei einer Verkehrskontrolle überprüft, bei der Überprüfung konnten festgestellt werden, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stand. Neun Stunden später fuhr ein 66-jähriger Hohnhorster mit seinem PKW alkoholisiert und unter Medikamenten nach Hause, der Führerschein des Mannes wurde umgehend Beschlagnahmt. Beide Personen haben ein Strafverfahren und ein Fahrverbot zu erwarten. Die Polizei führt regelmäßig Kontrollen auf Verkehrstüchtigkeit bei Fahrzeugführern durch, neben Alkohol und Drogen steht bei diesen Kontrollen auch die Einnahme von Medikamenten im Visier.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell