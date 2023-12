POL-OH: Diebstahls von Fahrrad

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch Künzell. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (22.12.) in ein Mehrfamilienhaus in der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Die Täter beschädigten dazu eine Fensterscheibe eines Kellerschachts und verursachten so mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das ...

mehr