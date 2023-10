Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Herbstwoche 2023 - Bilanz der Bundespolizei

Lippstadt (ots)

Im Rahmen der Herbstwoche hatte die Bundespolizei an den vergangenen zwei Wochenenden im Bahnhof Lippstadt eine mobile Wache eingerichtet. Aus Sicht der Bundespolizei verliefen die An- und Abreisephasen der Kirmes-Teilnehmerinnen/Teilnehmer weitgehend ruhig.Vereinzelnd aufkommende verbale Auseinandersetzungen konnten durch die bundespolizeiliche Präsenz bereits im Anfangsstadium unterbunden werden.

Sowohl am ersten Wochenende (14. Oktober) als auch am zweiten Veranstaltungswochenende nahmen die Einsatzkräfte ein 15-jähriges Mädchen in Gewahrsam. An beiden Abenden war das Mädchen aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Schmallenberg abgängig.

Am Freitagabend (20. Oktober) fiel den Einsatzkräften ein 19-jähriger Mann auf, der den Bahnhof mit einer über das Gesicht gezogenen Sturmhaube betrat. Bei der Durchsuchung zum Auffinden von gefährlichen Gegenständen verhielt er sich derart unkooperativ, sodass die Bundespolizisten ihn kurzzeitig fesseln mussten. Nach einer Gefährdungsansprache konnte er seinen Weg fortsetzen.

Bei zwei Personen wurden in der Anreisephase geringe Mengen Betäubungsmittel fest- und sichergestellt.

Die mobile Wache der Bundespolizei wurde gut durch die Kirmes-Teilnehmerinnen/Teilnehmer angenommen. In vielen Bürgergesprächen erhielten die Einsatzkräfte positive Rückmeldungen im Hinblick auf das subjektive Sicherheitsgefühl.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell