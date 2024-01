Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Nissan kommt von Fahrbahn ab - 48-Jährige leicht verletzt (12.01.2024)

Hilzingen, A81 (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Abfahrt der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Hilzingen am Freitagabend. Gegen 20 Uhr kam der Nissan der 48-Jährigen auf der eisglatten Straße nach links von der Fahrbahn ab und drehte sich dort einmal, ehe der Wagen im Grünstreifen liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Nissan Micra entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

