POL-PB: Vorsicht rutschiges Laub! - Radfahrerin verletzt

Paderborn-Wewer (ots) - (CK) - Am Montagnachmittag (06.11., 15.15 Uhr) war eine 39-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem VW Polo auf dem Delbrücker Weg in Fahrtrichtung Triftweg unterwegs. In Höhe der Einmündung Seggenweg befindet sich am rechten Fahrbahnrand eine bauliche Verengung. Trotz Gegenverkehrs scherrte die Frau aus und prallt infolge dessen mit einem Linienbus in der Engstelle zusammen, der ihr hier ...

