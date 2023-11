Polizei Paderborn

POL-PB: Alkohol - 39-Jährige fährt vor Linienbus

Paderborn-Wewer (ots)

(CK) - Am Montagnachmittag (06.11., 15.15 Uhr) war eine 39-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem VW Polo auf dem Delbrücker Weg in Fahrtrichtung Triftweg unterwegs. In Höhe der Einmündung Seggenweg befindet sich am rechten Fahrbahnrand eine bauliche Verengung. Trotz Gegenverkehrs scherrte die Frau aus und prallt infolge dessen mit einem Linienbus in der Engstelle zusammen, der ihr hier entgegenkam und bereits zum Stillstand gekommen war. Die Frau setzte zunächst zurück, fuhr wieder an und fuhr nochmal gegen den Bus, in dem sich neben dem Fahrer ein Fahrgast befand.

Alle Beteiligten blieben bei diesem Unfall unverletzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten sehr schnell deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der 39-jährigen Polo-Fahrerin.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alko-Test verlief sehr deutlich positiv. Daraufhin wurde die Frau zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen die 39-jährige Paderbornerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses eingeleitet.

