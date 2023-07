POL-LIP: Extertal - Meierberg. Blitzeranhänger besprüht.

Lippe (ots) - Der Besitzer parkte das grün-weiße Raleigh Pedelec um 14:30 Uhr in der Straße "Am Krugplatz" am Cultur Café und schloss es an. Als er um 16:30 Uhr zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Das Fahrrad hat links einen Außenspiegel am Lenker und ein schwarzes Topcase auf dem Gepäckträger. Zeugen werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim ...

mehr