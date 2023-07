Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. Pedelec entwendet.

Lippe (ots)

Der Besitzer parkte das grün-weiße Raleigh Pedelec um 14:30 Uhr in der Straße "Am Kurpark" am Cultur Café und schloss es an. Als er um 16:30 Uhr zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Das Fahrrad hat links einen Außenspiegel am Lenker und ein schwarzes Topcase auf dem Gepäckträger. Zeugen werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

