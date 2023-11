Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kartbahn

Büren (ots)

(CK) - Am frühen Mittwochmorgen (08.11., 04.05 Uhr) bemerkte ein Zeuge drei bislang unbekannte Männer, die gewaltsam in das Gebäude einer Kartbahn am Westring eindrangen. Daraufhin informierte er umgehend die Polizei, die das Gebäude mit starken Kräften zunächst umstellte und anschließend mit einem Diensthund durchsuchte.

Die Einbrecher konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Am Tatort stellte die Polizeibeamten dann fest, dass die Täter durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in den Bereich der Büro- und Aufenthaltsräume gelangt waren. Hier wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchtete das Trio dann vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat die drei Täter im Bereich des Tatorts beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell