POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer wurde am Mittwoch, 19. Juli 2023, 16:00 Uhr, auf der Autobahn 1 von der Polizei kontrolliert.

Der 34-jährige Mann befuhr mit einem Mercedes die Autobahn 1 in Richtung Hamburg und wurde an der Anschlussstelle Cloppenburg gestoppt. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, boten sie dem Mann einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 2,6 Promille.

Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr musste dem Mann eine Blutprobe entnommen werden. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung richterlich angeordnet.

