POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Ohne Fahrerlaubnis und mit einem nicht versicherten Pkw war ein Mann am frühen Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 0:00 Uhr, in Ahlhorn unterwegs. Der 32-jährige Mann aus Großenkneten befuhr die Oldenburger Straße mit einem VW und wurde in Höhe des Bahnübergangs von der Polizei gestoppt. Einen ...

