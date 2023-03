Ulm (ots) - Zur Mittagszeit riefen Unbekannte in zwei Haushalten in Ulm-Lehr und Ulm-Böfingen an. In einem Fall gab sich der Anrufer als Sohn aus, der einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun schnell Hilfe benötigen würde. Im anderen Fall gab sich der Anrufer als Polizist aus. Er teilte mit, dass ein ...

mehr