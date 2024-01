Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) 38-Jähriger greift Polizist an (13.01.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Zu einem Angriff gegen einen Polizeibeamten ist es am Samstagabend vor einer Gaststätte in der Parkstraße gekommen. Gegen 23.30 Uhr teilte der Wirt einen stark betrunkenen, aggressiven Gast mit, der andere Gäste belästige und nun nicht zahlen wolle. In der Folge verweigerte der Mann die Herausgabe seiner Personalien, versuchte mehrfach, die Beamten anzufassen und trat schließlich einem 27-Jährigen gegen das Schienbein. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs.

