POL-LG: ++ Weihnachtswochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.-26.12.2023 ++

++ Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 22.-26.12.2023 / Weihnachten 2023 ++

- Landkreis Lüneburg -

Ladendieb gefasst

Am Freitag, den 22.12.2023, gegen 14:15 Uhr entwendete ein 23-jähriger Mann sechs Parfums aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße in Lüneburg. Als der Täter von dem Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, wollte er fliehen. Er riss sich los und entfernte sich. Der Detektiv war schneller und stellte den Dieb nach kurzer Flucht.

Auseinandersetzung in Kneipe

Am Samstag, den 23.12.2023, kurz vor 08:00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Altenbrückertorstraße in Lüneburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zum Teil deutlich alkoholisierten Gästen. Ein 39-jähriger schlug auf 2 Gäste der Kneipe ein, zerriss einen Pullover und beleidigte sie. Ein 28-jähriger hielt umstehende Gäste ab, die in die Auseinandersetzung eingreifen wollten, indem er mit einem Messer herumhantierte. Dieser Mann wurde etwas später, als die Polizei bereits vor Ort war, von einem 30-jährigen Gast die Treppe heruntergestoßen. Er blieb unverletzt, da die eingesetzten Polizeibeamten den ins Straucheln geratenen Mann auffangen konnten. Bei der Auseinandersetzung wurden 2 Männer im Alter von 28 und 29 Jahren leicht verletzt. Die Aggressoren erhielten Platzverweise.

Vorfahrt missachtet

Am Samstag, den 23.12.2023, gegen 12:20 Uhr, wollte eine 54-jährige mit ihrem Pkw in Lüneburg vom Heidkamp in den Oedemer Weg abbiegen. Hierbei übersah sie ein bevorrechtigtes Leichtkraftrad. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades stürzte und wurde schwer verletzt.

Trunkenheitsfahrten

Am Sonntag, den 24.12.223, gegen 01:25 Uhr, wurde ein 24-jähriger in der Straße Vor dem Bardowicker Tore in Lüneburg kontrolliert. Er war mit seinem Pkw unterwegs, obwohl er unter Einfluss berauschender Mittel stand. Am Dienstag, den 26.12.2023, gegen 00:30 Uhr, stürzte ein 46-jähriger Fahrradfahrer in der Barckhausenstraße in Lüneburg. Er kugelte sich die Schulter aus. Grund des Sturzes war vermutlich sein Alkoholisierungsgrad. Er pustete über 1,6 Promille. Noch mehr getrunken hatte ein 20-jähriger. Dieser wurde am 26.12.2023, gegen 03:30 Uhr, mit seinem Pkw in der Artlenburger Landstraße in Lüneburg kontrolliert. Er pustete über 2,1 Promille. In allen 3 Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet. Gegen alle Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gartenlaube

In der Nacht vom 23. auf den 24.12.2023 wurde die Tür einer Gartenlaube in der Bleckeder Landstraße in Lüneburg aufgehebelt. Der Täter gelangte in das Innere der Laube und entwendete unerkannt Tabak, Rauchutensilien und Alkohol.

Pkw aufgebrochen

In der Nacht vom 25. auf den 26.12.2023 brach ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz Auf der Hude in Lüneburg einen Pkw auf. Es wurde ein Notebook und Bargeld entwendet. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Dannenberg - Häusliche Gewalt - weggewiesen Im Laufe der Weihnachtsfeiertage schlug ein 59-jähriger Mann seine Lebensgefährtin mehrfach, so dass diese ein Hämatom an der Schulter erlitt. Im weiteren Verlauf schlug der Mann seiner Partnerin mit der Faust in das Gesicht. Er wurde der gemeinsamen Wohnung für zehn Tage verwiesen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Dannenberg - Unter Drogeneinfluss gefahren - Am Montagmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Fahrzeugführer. Im Verlaufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana stand. Der Konsum entsprechender Betäubungsmittel wurde durch ihn eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer händigte den Beamten außerdem noch im Pkw mitgeführtes Marihuana aus. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Versammlung - Auch am Freitagnachmittag bzw. Abend kam es im Landkreisgebiet zu einer erneuten Demonstration. Hintergrund war der geplante Stopp der Agrardiesel-Subventionen. Die Polizei war bei der Demonstration präsent und regelte den Verkehr. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

- Landkreis Uelzen -

Körperverletzung in Flüchtlingsunterkunft - Im Rahmen eines Streites in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Bodenteich ist es am Freitag gegen 22.00 Uhr zwischen einem Pärchen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der 29 Jahre alte Lebensgefährte schlägt seiner 24 Jahre alten Freundin ins Gesicht. Diese flüchtet sich dann zunächst zur Unterkunftswache. Der 29 Jahre alte Mann verfolgt die Frau und schlägt dann in der Folge auch noch einen Securitymitarbeiter. Beide Opfer werden durch den Angriff leicht verletzt. Es sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Gefährliche Körperverletzung am Schnellenmarkt - Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr in einer Kneipe am Schnellenmarkt in Uelzen gekommen. Ein 22 Jahre alter Mann habe das Lokal verlassen wollen und dabei versehentlich einen 23 Jahre alten männlichen Gast angerempelt. Dieser habe dann sein Trinkglas genommen und es dem 22 Jahre alten Opfer auf den geschlagen. Das Opfer erleidet dadurch tiefe Schnittwunden am Ohr und muss ärztlich behandelt werden. Ein Strafverfahren gegen den 23 Jahren alten Mann ist eingeleitet worden.

Pfefferspray vor Kneipe eingesetzt, Türsteher wird bedroht - Im Rahmen einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Gudesstraße setzt ein Türsteher in der Nacht zu Sonntag gegen 03.00 Uhr Pfefferspray gegen einen Gast ein. Der 24 Jahre alte Gast aus Hamburg sei im Verlauf des Abends mehrfach unangenehm im Lokal aufgefallen und daraufhin vom 60 Jahre alten Türsteher aus dem Lokal verwiesen worden. Vor der Tür des Lokals fängt der Gast an, gegen die Tür zu treten. Weiterhin droht der junge Mann dem Türsteher, ihm eine Flasche über den "Kopf zu ziehen". Der Türsteher setzt daraufhin Pfefferspray ein und alarmiert die Polizei. Gegen beide Männer sind Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet worden.

Alkoholisierte Radfahrerin stürzt und verletzt sich - Am Samstag ist es gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Bevensen gekommen. Eine 35 Jahre alte Radfahrerin fährt in der Medinger Straße gegen einen Steinpfahl und verletzt sich dabei im Gesicht und am Bauch. Während der Unfallaufnahme können die Polizeibeamten starke Ausfallerscheinungen bei der Dame feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigt ein Ergebnis von 2,76 Promille. Bei der Frau ist eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Ältere Dame fährt gegen Baum auf Parkplatz - Am Samstag ist es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Suderburg gekommen. Eine 88 Jahre alte Dame habe mit ihrem PKW den Parkplatz eines Getränkemarktes befahren wollen. Da sie augenscheinlich die Einfahrt nicht gefunden hat, ist sie mit ihrem PKW einfach auf den Fußweg, durch eine Hecke und dann mehrfach gegen einen Baum auf dem Parkplatz gefahren. Hierbei ist ihr PKW erheblich worden. Der Führerschein der Dame ist sichergestellt worden.

Fahrt unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis - Am Sonntag gegen 19.05 Uhr fällt einer Streifenwagenbesatzung in der St.-Viti Straße in Uelzen ein Kleinwagen mit Lüneburger Kennzeichen auf. Bei der Kontrolle des 29 Jahren alten Fahrzeugführers fällt auf, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin fallen den Beamten körperliche Ausfallerscheinungen auf, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen. Ein durchgeführter Urin-Test verläuft positiv auf THC. Dem jungen Mann ist die Weiterfahrt untersagt worden und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

