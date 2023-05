Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung

Beckedorf (ots)

(bae)Am Abend des 28.05.2023 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr wurde in Beckedorf, in der Kurzen Straße, eine Hausfassade beschädigt. In der fraglichen Zeit wurde, vermutlich mittels eines Steines, eine Eternitplatte beschädigt. Wer in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721/98220 in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell