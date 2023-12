Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Einfamilienhauses - 150.000 Euro Schaden ++ alleinbeteiligt verunfallt - Person im Krankenhaus ++ Transporter verunfallt ++ Einschleichdieb in Seniorenresidenz ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.12.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Jacken entwendet - Auseinandersetzung mit Mitarbeiter

Am 21.12.2023 gegen 13:00 Uhr entwendete ein 22-Jähriger zwei Jacken aus einem Geschäft in der Straße "Große Bäckerstraße". Als er versuchte den Laden zu verlassen, ohne die Jacken im Wert von etwas mehr als 100 Euro zu bezahlen, wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Als dieser ihn festhielt versuchte der Täter sich loszureißen. Es kam zu einem Handgemenge. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet.

Amt Neuhaus OT. Sumte - Auseinandersetzung in Unterkunft - zwei Personen in Gewahrsam

Am 22.12.2023 gegen 01:00 Uhr gerieten zwei alkoholisierte männliche Personen in einer Unterkunft im Kirchweg in Streit. Dabei wurden sie handgreiflich und verletzten sich gegenseitig. Beim Eintreffen der Polizei verhielten sie sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Sie wurden in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Bardowick - Unfall auf Parkplatz - Verursacher entfernt sich

Am 21.12.2023 gegen 17:00 Uhr touchierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße einen Skoda-Octavia. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze OT. Dalitz - Brand eines Einfamilienhauses - 150.000 Euro Schaden

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 21.12.2023 gegen 12:30 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Dalitz in Brand. Die Feuerwehr konnte das Abbrennen des Dachstuhls nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 150000 Euro. Ein Bewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen, sodass keiner verletzt wurde. Die Ermittlungen laufen.

Küsten - alleinbeteiligt verunfallt - Person im Krankenhaus

Am 22.12.2023 gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter PKW-Fiat auf der Kreisstraße 31 zwischen den Ortschaften Karmitz und Platenlaase mitgeteilt. Vor Ort wurde ein 55-jähriger Mann angetroffen, welcher nicht ansprechbar war. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der verunfallte PKW befand sich auf einem angrenzenden Feld. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Luckau/Nauden - Transporter verunfallt

Leichte Verletzungen erlitt der Fahrer eines Mercedes-Transporters in den Morgenstunden des 22.12.23 auf der Ortsverbindung zwischen Luckau und Nauden. Der Auslieferungsfahrer war gegen 09:50 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidiert mit einem Baum sowie einem Schild, so dass ein Schaden von einigen tausend Euro entstand. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus am Vormittag - Musikbox entwendet

Am Vormittag des 21.12.2023 schlug ein derzeit unbekannter Täter die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses im Huflattichweg ein. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und entwendete eine Musikbox der Marke "LG" im Wert von einigen hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Fahrrad aus Garage entwendet

Im Zeitraum vom 20.12.2023 bis zum 21.12.2023 entwendete ein derzeit unbekannter Täter in der Kuhlaustraße ein Fahrrad im Wert von wenigen hundert Euro. Dabei handelte es sich um ein Herrenrad des Herstellers "KTM" mit einem blauen Rahmen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Einschleichdieb in Seniorenresidenz

In das Gebäude einer Seniorenresidenz in der Achterstraße schlich sich ein junger Mann in den Nachmittagsstunden des 21.12.23. Zwischen 14:50 und 15:10 Uhr war der Mann ins Gebäude geschlichen, hatte versucht mehrere Spinde aufzubrechen und durchsuchte Taschen sowie Jacken nach Wertgegenständen. Er erbeutete einen geringen Bargeldbetrag und verschwand unbemerkt. Die Polizei wertet aktuell auch Kamera-Aufnahmen aus. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

