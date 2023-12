Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsbehinderungen durch demonstrative Aktionen von Landwirten ++ Polizei ist präsent und sichert ab ++

Lüneburg (ots)

++ Verkehrsbehinderungen durch demonstrative Aktionen von Landwirten ++ Polizei ist präsent und sichert ab ++

Uelzen/Lüneburg/Lüchow-Dannenberg

Zu verschiedenen demonstrativen Aktionen von weit mehr als 100 Landwirten kam es im Verlauf des 20.12.23 insbesondere in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen.

Auch als Nachklapp zu der zentralen Groß-Demo in Berlin gegen den geplanten Stopp der Agrardiesel-Subvention am 18.12.23 kam es seit den frühen Morgenstunden auch an verschiedenen Örtlichkeiten in der Region zu Protest-Fahrten und Demos örtlicher Landwirte.

Schwerpunkt war dieses Mal die Hansestadt Uelzen und der umliegende Landkreis Uelzen, wo bereits seit 04:30 Uhr mehr als 100 örtliche Landwirte mit ihren Traktoren an neuralgischen Punkt und Kreisverkehren präsent waren und durch langsame Fahrt bzw. Stehen den Verkehrsfluss massiv beeinträchtigen. Betroffen waren dabei u.a. verschiedene Kreisverkehre, die Landesstraße 250 (Hainberg), die Bundesstraße 71 (Groß Liedern), die Bundesstraße 191 (Oldenstadt), die Kreisstraße 3 (Ripdorf) sowie verschiedene Anschlussstellen auf der Bundesstraße 4 (Seedorfer Kreuz, "Blaue Lagune" und Suderburger Kreisel). Die Polizei war an den Örtlichkeiten präsent, nahm Kontakt mit den Traktorfahrern auf und sprach diese "versammlungsrechtlich" an. Parallel wurde der Hinweis auf die Einleitung von Strafverfahren wegen "Nötigung" bei längerer Verweildauer verwiesen, so dass zu keinen längeren "Blockaden" kam.

Im Landkreis Lüneburg waren jeweils mehr als ein Dutzend Traktoren im Bereich Bardowick - Anschlussstelle LG-Nord präsent. Nach einem kurzen stationären Aufenthalt und Kooperationsgespräch begleitete die Polizei die langsamfahrenden Traktoren durch das Lüneburger Stadtgebiet - Innenstadtring.

Die Aktionen der Landwirte am heutigen Tag in den beiden Landkreisen Uelzen und Lüneburg dauern an, so dass weiterhin mit Verkehrsbehinderung zu rechnen ist. Parallel appelliert die Polizei an Landwirte und Verkehrsteilnehmer zu einem umsichtigen Verhalten!

Bereits am 19.12.23 kam es wie an den Vortagen auch zu Aktionen von Landwirten im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Dabei waren mehr als 50 Traktoren ab 16:00 Uhr nacheinander in Dannenberg, Küsten, Lüchow und Waddeweitz auf neuralgischen Punkten der Bundesstraße präsent und behinderten den Verkehrsfluss. Die Polizei war an den Örtlichkeiten präsent, nahm Kontakt mit den Traktorfahrern auf und sprach diese "versammlungsrechtlich" an. Parallel wurde der Hinweis auf die Einleitung von Strafverfahren wegen "Nötigung" bei längerer Verweildauer verwiesen.

Parallel wurden um Umfeld der Örtlichkeiten durch Unbekannte "Mahnfeuer" aus Strohballen/ -Puppen angezündet. Die Feuerwehr löschte die Feuer bzw. liess diese kontrolliert abbrennen. Zu einer Gefährdungslage kam es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell