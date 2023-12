POL-LG: ++ Lüneburg - Geschlagen und gestohlen ++ Lüchow - Lack von PKW beschädigt ++ Bad Bodenteich - Berauscht am Steuer - Angriff auf Polizeibeamte ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Bleckede/Hamburg - Seniorin verstirbt aufgrund Verletzungen nach Verkehrsunfall in Klinik - Fahrbahn überquert - von Pkw erfasst

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb eine 86-Jährigen am 14.12. in einer Spezialklinik in Hamburg. Eine Fahrerin eines Pkw Citroen hatte die Seniorin am 10.12.2023 gegen 17:00 Uhr in der Fritz-von-dem-Berge-Straße in Bleckede erfasst, als diese mit ihrem Rollator die Fahrbahn querte (siehe auch Pressemitteilung v. 11.12.23). Die Citroen-Fahrerin hatte die Seniorin aufgrund der Dunkelheit und Regen die dunkel gekleidete Seniorin zu spät wahrgenommen, so dass es trotz eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß kam. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Lüneburg - Geschlagen und gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Am 17.12.2023 gegen 18:00 Uhr wurde ein 23-Jähriger in der Straße "Mittelfeld" von zwei derzeit unbekannten Tätern bedroht und aufgefordert seine Taschen zu leeren. Anschließend schlug einer der Täter im in das Gesicht. Daraufhin entwendeten die Täter eine mitgeführte Tasche mit einem Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Bereich. Der 23-jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung in Bar - Nach Streit getreten

Am 17.12.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in einer Bar in der Altenbrückertorstraße zu einer Auseinandersetzung. Dabei trat ein derzeit unbekannter Täter mit dem Schuh in das Gesicht eines 39-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung - Beteiligte leicht verletzt

Zu einem Streit zwischen zwei Männern kam es am 17.12.2023 gegen 12:45 Uhr in der Bockelmannstraße. Dabei warf ein 59-Jähriger einen 28-Jährigen zu Boden und schlug auf ihn ein. Der 28-Jährige verteidigte sich bis die Polizei eintraf. Beide Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Bardowick - Mit Bierflasche verletzt - Leichte Verletzungen

Am 18.12.2023 gegen 03:00 Uhr gerieten ein 33-Jähriger und eine 39-Jährige im Vögelser Weg in Streit. Dabei verletzte der alkoholisierte 33-Jährige die 39-Jährige mit einer Bierflasche. Sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Neetze - Diebstahl von Pflanzkästen - einige hundert Euro Wert

In der Nacht zum 17.12.2023 entwendete ein derzeit unbekannter Täter große Pflanzkästen von einem Grundstück in der Straße "Am Bockholz". Dabei wurden die Pflanzen vor Ort zurückgelassen. Der Wert des Diebesgutes beträgt einige hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Verkehrsunfall - 17-Jähriger schwerverletzt

Am 18.12.2023 gegen 07:50 Uhr kam es auf der Hamburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah ein 67-jähriger Skoda-Fahrer beim Rechtseinbiegen einen von links kommenden 17-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - PKW gegen Fahrradfahrer

Am 17.12.2023 gegen 04:30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger VW-Polo Fahrer die Reichenbachstraße. Dabei kreuzte ein 27-jähriger Radfahrer trotz roter Ampel die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen einen Wert von 0,97 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden liegt bei ca. 1500 Euro.

Lüneburg - Erneut Aufbrüche in Lieferwagen - Hohes Diebesgut

In der Nacht auf den 17.12.2023 kam es im Lüneburger Stadtbereich zu mehreren Aufbrüchen von Transportern und Lieferwagen. Es wurde diverses Inventar gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Lack von PKW beschädigt

In der Nacht zum 17.12.2023 beschädigte ein derzeit unbekannter Täter den Lack eines in der Fritz-Reuter-Straße abgestellten VW-Polo. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Göhrde - Auffahrunfall - Motorradfahrer leichtverletzt

Ein 79-jähriger VW-Fahrer befuhr am 17.12.2023 gegen 15:00 Uhr die Landesstraße 255 aus Metzingen in Richtung Hitzacker. Als ein 50-jähriger Motorradfahrer vor ihm leicht bremste, um nach links abzubiegen, reagierte der 79-jährige zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Lüchow - Körperverletzung bei Veranstaltung - Polizei sucht Zeugen

Am 03.12.2023 kam es zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr bei einer Abendveranstaltung in der Straße "Rue de Ceret" zu einer Körperverletzung. Dabei schlugen zwei bislang unbekannte Täter auf einen 27-Jährigen ein, welcher sich unmittelbar bei dem dortigen Toilettenwagen befand. Erst nach dem Eingreifen einer Zeugin ließen die Täter von ihm ab. Der 27-Jährige erlitt mehrere Gesichtsverletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche auf der genannten Veranstaltung vom 02.12.2023 auf den 03.12.2023 waren und etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Berauscht am Steuer - Angriff auf Polizeibeamte

Am 17.12.2023 gegen 20:45 Uhr wurde bei einem 40-Jährigen Mofafahrer in der Neustädter Straße die Fahrtüchtigkeit überprüft. Dabei ergab sich der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrer. Dieser zeigte sich aggressiv und griff die Beamten an. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

