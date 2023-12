Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 15.12.2023 bis 17.12.2023 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.-17.12.2023 +++

+++ Stadt und Landkreis Lüneburg +++

Lüneburg - Betrunkene Randaliererin

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, randaliert eine deutlich alkoholisierte 57-jährige in einer Tanzlokalität in der Innenstadt. Sie wird durch die Polizei aus dem Etablissement begleitet und ein Platzverweis wird ausgesprochen. Diesem kommt sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und wird somit zur Durchsetzung in Polizeigewahrsam genommen.

Lüneburg - Verkehrsunfall am Kreideberg

Samstagmorgen, gegen 11:30 Uhr, gerät ein 46-jähriger Fahrzeugführer vermutlich aufgrund des Genusses von zu viel Alkohol auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und fährt einem geparkten Pkw den Außenspiegel ab. Aufgrund von guten Zeugenhinweisen kann der Täter ermittelt werden und es werden Blutproben genommen.

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl

Samstag 16.12.2023, gegen 14:50 Uhr, Auf der Höhe, Pennymarkt. Zwei männliche Täter stecken zahlreiche Bierdosen in einen Rucksack und versuchen das Lebensmittelgeschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Als ein Mitarbeiter die Diebe aufhalten will, wird dieser durch einen sehr aggressiven 43-jährigen Mann körperlich attackiert und teilweise mit dem Diebesgut geschlagen und beworfen. Er konnte aber gestellt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde er in Schutzgewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren gegen beide Täter läuft. Wer kann Hinweise zum zweiten noch unbekannten Täter geben? Hinweise unter Tel. 04131-8306-0.

Lüneburg - Auffahrunfall durch einen Betrunkenen

Ein 23-jähriger Lüneburger ist, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, mit dem Pkw eines Uelzeners unterwegs. Er verursacht einen Auffahrunfall an einer roten Ampel. Zusätzlich steht er augenscheinlich deutlich unter Einfluss beeinträchtigenden Mitteln, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden muss.

Lüneburg - Häusliche Gewalt

In der Häuslichkeit kommt es zu Gewalt zwischen Lebenspartnern. Der 36-jährige Mann soll seine Frau geschlagen haben, so dass es u.a. zu Hämatomen gekommen ist. Ihn erwartet ein Strafverfahren und er wurde durch die Polizei der Wohnung verwiesen, um die Frau zu schützen.

PK Uelzen

Samstag, 16.12.2023, gegen 21:15 Uhr, Gudesstraße in Höhe der dortigen Tanzbars: Nach kurzen verbalen Streitigkeiten tritt und schlägt ein Mann zwei anderen jungen Männern (21- und 22-jährig) ins Gesicht. Hierdurch erleiden die beiden jungen Männer Verletzungen in Form von Platzwunden und müssen im Krankenhaus behandelt werden. Hinweise zur Tat und auf den Täter nimmt die Polizei Uelzen unter 0581/930-0 entgegen.

Freitag auf Samstag, Verladestraße in Bad Bevensen: Durch derzeit unbekannte Täterschaft wird ein P+R-Ticketautomat auf dem Parkplatz der Bahnhofswestseite umgestoßen. Der Automat ist in der Funktion nicht beeinträchtigt, muss jedoch neu im dortigen Grünbereich eingelassen werden. Hinweise zur Tat bzw. auf der/die Täter nimmt die Polizei in Bad Bevensen unter 05821/997655-0 entgegen.

Samstag, 16.12.2023, gegen 01:30 Uhr, Zum See 35, 29525 Uelzen OT Oldenstadt: Drei derzeit unbekannte Männer steigen auf die Motorhaube eines am Fahrbahnrand abgestellten PKW, Seat Ibiza, und dellen diese hierdurch ein. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Uelzen unter 0581/930-0 entgegen.

PK Lüchow

Dolgow - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Samstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich in 29462 Wustrow, OT Dolgow zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah die Fahrzeugführerin, welche aus Richtung Wustrow kam, den bevorrechtigten PKW. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und an beiden PKW entstand Sachschaden.

Versammlungslagen im Landkreis Lüchow-Dannenberg - Siehe Verlaufsberichte

Lüchow - Körperverletzung in Diskothek

Im Rahmen einer Auseinandersetzung kam es in der Samstagnacht zu einer Körperverletzung in der Diskothek "Joy". Ein Täter wurde vor Ort zunächst nicht angetroffen, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen festgestellt werden. Das Opfer musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden.

Unter Alkohol am Steuer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Personen mit einer Alkoholbeeinflussung festgestellt, welche jeweils ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führten. Der eine Fahrzeugführer wies nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 1,54 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem anderen Fahrzeugführer handelte es sich um einen Fahranfänger, welcher ebenfalls mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen hat.

Zwei Brände in einer Nacht

Ein an der B248 liegender Haufen Stroh geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zu einem Sach- oder Personenschaden kam es nicht. Ebenfalls wurde durch eine vor Ort befindliche Person ein Brand eines Müllcontainers im Amt Neuhaus gemeldet. Die Ermittlungen bezüglich der Brandentstehung und eines möglichen Täters laufen.

