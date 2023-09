Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Zwei Rinder verbrennen bei Feuer im Stall - Kripo ermittelt nach Brand am Ingenhammshof

Duisburg (ots)

Gegen 5 Uhr am frühen Montagmorgen kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Scheune des Lehr- und Lernbauernhofs an der Straße Am Ingenhammshof. Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr brachten die Flammen des hölzernen Stallgebäudes schnell unter Kontrolle. In der Scheune erlagen zwei Rinder den Folgen des Feuers; Menschen wurden nicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein Sachverständiger mit der Untersuchung der Brandursache beauftragt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert, deren Auswertung noch andauert. Da die Ermittler keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt als Brandursache fanden, müssen sie derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgehen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die möglicherweise Angaben zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatzeit machen können. Hinweise an das Kriminalkommissariat 11 werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen genommen.

