POL-FR: Kenzingen: Lenkräder aus aufgebrochenen Fahrzeugen entwendet

Freiburg (ots) - Zwischen Dienstag und Donnerstag, 02.-04.01.2024, ist in ein Bürogebäude in der Tumringer Straße in Lörrach eingebrochen worden. Am Gebäude war eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Nach ersten Feststellungen wurde jedoch nichts gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 31.12.2023, und Donnerstag, 04.01.2024, ...

