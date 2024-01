Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Bürogebäude und Kirche

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag, 02.-04.01.2024, ist in ein Bürogebäude in der Tumringer Straße in Lörrach eingebrochen worden. Am Gebäude war eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Nach ersten Feststellungen wurde jedoch nichts gestohlen.

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 31.12.2023, und Donnerstag, 04.01.2024, wurde eine Kirche in Lörrach-Tüllingen von Einbrechern heimgesucht. An der Kirche wurde ein Fenster zur Sakristei aufgehebelt. Trotz angebrachter Gitter war es der demnach zumindest einem oder einer "schlanken" Täterverdächtigen gelungen, einzusteigen. Ein Behältnis wurde entwendet.

In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

