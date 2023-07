FW-EN: Abschlussmeldung: Zweifamilienhaus brannte im oberen Bereich in voller Ausdehnung - Keine Verletzten - Ausbreitung auf Produktionsgebäude verhindert - Tiere in Sicherheit gebracht.

Herdecke (ots) - Rauchentwicklung aus Wohnung am Rostesiepen - Böswilliger Alarm Am Ossenbrink - Person in Personaltoilette eingeschlossen Eine unbekannte Rauchentwicklung wurde der Feuerwehr Herdecke am Montag um 14:09 Uhr aus der Straße Rostesiepen gemeldet. Bei der eingehenden Erkundung bei Starkregen wurde ...

mehr