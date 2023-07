Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Rauchentwicklung aus Wohnung am Rostesiepen - Böswilliger Alarm Am Ossenbrink - Person in Personaltoilette eingeschlossen

Eine unbekannte Rauchentwicklung wurde der Feuerwehr Herdecke am Montag um 14:09 Uhr aus der Straße Rostesiepen gemeldet.

Bei der eingehenden Erkundung bei Starkregen wurde festgestellt, dass es aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stark geraucht hatte. Das wurde mit einem Foto belegt. Die Feuerwehr unternahm eingehende Erkundungsmaßnahmen, da die Schadensmerkmale bei Eintreffen nicht mehr sichtbar waren.

Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der Rauch beim Anfeuern eines Kamins entstanden ist. Vermutlich hat der Luftdruck den Rauch zurück in die Wohnung gedrückt. Abschließend wurde das Flachdach des Mehrfamilienhauses vorsorglich kontrolliert. Der Alarm in guter Absicht wurde daraufhin abgebrochen. Ein Löschzug war 60 Minuten im Einsatz.

Parallel rückte die Feuerwehr um 14:31 Uhr in den Nelkenweg aus. Dort hatte ein Fahrzeug Betriebsmittel verloren und die Straße war kontaminiert. Bei der Erkundung erkannte die Feuerwehr den "Stammkunden". In Zusammenhang mit dem Fahrzeug kam es schon häufiger zu Einsätzen. Das Ordnungsamt wurde für weitere Maßnahmen zur Einsatzstelle angefordert. Auch dieser Einsatz ist für den Halter kostenpflichtig.

Zwei Ölspuren mussten zudem am Montagmorgen in der Koenenstraße, Ecke Am Sonnenstein und auf der Wittbräucker Straße bis zur Gahlenfeldstraße abgestreut werden. Ein Verursacher konnte ausfindig gemacht werden.

Eine hilflose Person hinter der Wohnungstür wurde der Feuerwehr am Dienstagmorgen um 7:35 Uhr in der Straße "Am Ossenbrink" gemeldet. Bei Eintreffen an der gemeldeten Hausnummer waren die Bewohner über den frühen Besuch der Feuerwehr sehr überrascht. Es lag kein Notfall vor. Im weiteren Verlauf wurde noch eine benachbarte Hausnummer erkundet. Es wurde festgestellt, dass es sich um einen böswilligen Alarm handelte, der von der "noch Ehefrau" ausgelöst wurde. Auch kein erstmaliges Ereignis. Es wird eine Strafanzeige geprüft und die Kosten des Einsatzes werden abgerechnet.

Eine weitere hilflose Person wurde um 10:27 Uhr aus dem Mühlen Center gemeldet. Hier war eine weibliche Person in einer Personaltoilette eingeschlossen. Die Person war unverletzt und die Tür ließ sich aufgrund eines technischen Defektes nicht öffnen. Die Tür wurde dann von der Feuerwehr schadenfrei geöffnet und die Frau aus der Zwangslage befreit. Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug war 30 Minuten im Einsatz.

