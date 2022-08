POL-DA: Bürstadt - Heuballen brennen - Polizei bittet um Hinweise

Dieburg/B26/K128 (ots) - An der ampelgeregelten Einmündung B 26/Abzweig K128 Richtung Dieburg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.) gg. 00:15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war gerade dabei, mit ihrem PKW von der B 26 aus Richtung Darmstadt nach links in Richtung Dieburg abzubiegen. Ein ...

mehr