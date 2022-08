Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/B26/K128: 39-jährige PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Dieburg/B26/K128 (ots)

An der ampelgeregelten Einmündung B 26/Abzweig K128 Richtung Dieburg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.) gg. 00:15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war gerade dabei, mit ihrem PKW von der B 26 aus Richtung Darmstadt nach links in Richtung Dieburg abzubiegen. Ein 36-jähriger Hanauer kam mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ihren PKW. Die 39-jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass kurze Zeit später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Der 36-jährige erlitt schwere Verletzungen. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn musste beidseitig für ca. fünf Stunden voll gesperrt werden. Außer den Fahrzeugen wurde auch die dortige Lichtzeichenanlage beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.000 EUR geschätzt. Eingesetzt waren außer der Polizei Einsatzkräfte der Feuerwehren Dieburg, Roßdorf und des Rettungsdienstes. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell