FW Bremerhaven: Unwetter erfordert 17 Einsätze für die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde seit gestern Mittag (21. Dezember 2023) unwetterbedingt zu 17 Einsätzen alarmiert. Personen wurden nicht verletzt. Der Stab außergewöhnliche Ereignisse, der seit gestern um 13.30 Uhr in Bereitstellung arbeitet, führte seitdem in regelmäßigen Abständen Lagebesprechungen durch. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in den nächsten Stunden weiterhin vor zum Teil schweren Sturmböen. Die Feuerwehr bittet die Bürgerinnen und Bürger weiterhin zur Vorsicht.

