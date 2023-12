FW Bremerhaven: Eine leblose Person durch Heimrauchmelder entdeckt

Bremerhaven (ots) - Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Bremerhaven herausgegeben. Ab Mittag (21. Dezember 2023) bis heute Nacht um 2 Uhr können in Schauernähe sowie in exponierten Lagen orkanartige Böen bis zu 115 km/h auftreten. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut im Wesergebiet. Die Feuerwehr Bremerhaven empfiehlt allen ...

