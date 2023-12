FW Bremerhaven: Warnung vor orkanartigen Böen in Bremerhaven

Bremerhaven (ots) - Um 16:37 Uhr am heutigen Samstag Nachmittag alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Geestemünde. Noch auf der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass es im Vorraum des ehemaligen Kino in der Georgstraße eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Decke gibt. Beim Eintreffen ...

mehr