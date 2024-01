Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bürogebäude - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 03.01.2024, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 04.01.2024, 10:00 Uhr, sind Unbekannte in ein kleines Bürogebäude in der Humboldstraße in Weil am Rhein eingedrungen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster war die Täterschaft ins Gebäude eingestiegen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Im Innern konnten zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise.

