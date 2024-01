Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Autofahrerin prallt gegen Baum - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 04.01.2024, gegen 16:30 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der L 161 zwischen Lienheim und Reckingen gegen einen Baum geprallt. Die 25-jährige war im Verlauf einer leichten Kurve nach links von der Straße abgekommen. Ihr Auto touchierte einen Gartenzaun und kollidierte schließlich mit einem Baum. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

