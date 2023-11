Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall mit E-Scooter

Gifhorn (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Dienstags kam es auf dem Radweg der Lüneburger Straße in Gifhorn zu einem Unfall. Eine 31-Jährige fuhr gegen 15:30 Uhr mit ihrem Fahrrad von der sog. Christinenstiftkreuzung in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Hochzeitsmühle kam ihr eine junge Frau auf einem E-Scooter entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und E-Scooter, die 31-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich. Die Fahrerin des E-Scooters stellte das Fahrrad der 31-Jährigen auf und entfernte sich anschließend mit ihrem Mietroller vom Unfallort. Die Fahrradfahrerin fuhr anschließend zur Polizei, um den Unfall anzuzeigen. Die Fahrerin des E-Scooters beschrieb sie als ca. 170 cm groß und etwa 25 Jahre alt.

Zu den Ermittlungen zum Unfallhergang und der unbekannten Fahrerin des E-Scooters sucht die Polizei Zeugen und Hinweisgeber. Diese melden sich bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell