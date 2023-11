Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Benefizkonzert - Das Polizeiorchester Niedersachsen spielt wieder in der Stadthalle

Bild-Infos

Download

Gifhorn (ots)

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Die Polizei Gifhorn freut sich daher, auch im Jahr 2024 ein Benefizkonzert ausrichten zu können: Das Polizeiorchester Niedersachsen spielt im Februar in Gifhorn. Unter dem Motto "Mit Musik helfen" gestalten die 47 Musikerinnen und Musiker des symphonischen Blasorchesters ein musikalisches Highlight von Klassik bis Popmusik. Extra für dieses Benefizkonzert wurde der Sänger Bendix Amonat engagiert. Herr Amonat ist fester Bestandteil der Musikszene Hannover, er arbeitet dort als Sänger und auch als Produzent. Mit dem Polizeiorchester Niedersachsen ist er bereits mehrfach zusammen aufgetreten.

Das Konzert findet am Dienstag, dem 20. Februar 2024 in der besonderen Atmosphäre des Theatersaals der Stadthalle Gifhorn statt. Der Einlass in die Stadthalle beginnt um 18:00 Uhr, das Konzert beginnt um 19:00 Uhr. Auch das Konzert im Jahr 2024 hat einen Benefizcharakter, der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt dem Gifhorner Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes zugute. Vor dem Konzert und in der Konzertpause besteht die Möglichkeit, die Arbeit des Gifhorner Ortsverbandes näher kennenzulernen. Eine Eintrittskarte kostet nur 15 Euro, der Verkauf beginnt ab dem 23.11.2023. Verkaufsstellen sind die Polizeidienststellen in Gifhorn, Meine, Meinersen und Wittingen sowie der Kinderschutzbund an der Winkeler Straße 2b in Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell