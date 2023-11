Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Einbrüchen - Zeugen gesucht

LK Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn ermittelt nach Einbrüchen im Kreis Gifhorn. Im Nordkreis ereignete sich die Tat am gestrigen Dienstag zwischen 13:20 Uhr uns 22:25 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Ziegelkamp in Knesebeck auf. Aus dem Inneren wurde unter anderem Schmuck entwendet. Im Stadtgebiet von Gifhorn schlugen die Täter eine Fensterscheibe zu einer Wohnung ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Wohnung befindet sich im Obergeschoss eines Hauses an der Braunschweiger Straße. Das Haus steht zwischen den Einmündungen der Straßen Im Freitagsmoor und Am Quälberg. Zur Tat kam es hier zwischen Montag, 13.11.2023, 14:00 Uhr und Dienstag, 14.11.2023, 02:00 Uhr. Der dritte Einbruch ereignete sich in Rethen, im Gifhorner Südkreis. Hier hebelten die Täter die Terrassentür zu einem Wohnhaus an der Maschstraße auf und durchsuchten das dahinterliegende Wohnzimmer. Der Tatzeitraum liegt am gestrigen Dienstag, zwischen 13:45 Uhr und 19:55 Uhr.

In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt, die Polizei sicherte an den Tatorten Spuren und sucht Zeugen zu den einzelnen Einbrüchen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell