Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall beim Abbiegen

Blickwedel (ots)

Zu einem Unfall in Blickwedel kam es am Vormittag des gestrigen Montags. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Hankensbüttel nach, wollte eine 30-Jährige gegen 11:35 Uhr von der Blickwedeler Dorfstraße nach links auf ein Grundstück biegen. Ihr entgegen kam dabei ein Hermes-Transporter. Dieser fuhr hinter einer Kurve hervorkommend für die Frau so schnell, dass sie trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Transporter hielt jedoch nicht, sondern setzte die Fahrt fort. Die 30-Jährige zeigte den Unfall bei der Polizei an, an ihrem Fahrzeug war durch den Unfall ein Schaden am Stoßfänger entstanden. Die Polizei Hankensbüttel sucht Zeugen, die Hinweise auf den Hermes-Transporter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05832 979340 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell