POL-GF: Zeugen nach Nötigung gesucht

Meine (ots)

Ein 18-Jähriger fuhr am Sonntag, dem 05.11.2023, gegen 19:40 Uhr, mit seinem Seat Altea auf der Landesstraße 321 von Wedelheine in Richtung Meine. Im Einmündungsbereich der Kreisstraße 64 musste er stark bremsen, um den Zusammenstoß mit einem schwarzen Volkswagen CC zu verhindern. Dieser kam aus Richtung Ohnhorst und fuhr auf die Landesstraße, ohne die Vorfahrt des Seat zu beachten. Anschließend verminderte der Fahrer des Volkswagen die Geschwindigkeit auf ca. 30 km/h und hinderte den 18-Jährigen am Überholen, indem er immer wieder auf die Gegenfahrbahn fuhr. Der 18-Jährige zeigte den Sachverhalt anschließend bei der Polizei Meine an, der Volkswagen fuhr in Richtung Ortsmitte von Meine/ Bundesstraße 4 davon.

Zu dem Strafverfahren sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zum Volkswagen CC in schwarzer Lackierung werden unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegengenommen.

