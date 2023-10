POL-LDK: + Hakenkreuz in Holzbank gebrannt + Zweimal unter Alkoholeinfluss erwischt + Mülltonnen brennen wegen heißer Asche + Mercedes in Manderbach gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn: Nach Blutentnahme wieder am Steuer -

Am Dienstag (17.10.2023) meldeten Anwohner bei der Polizeistation Herborn kurz nach 20:00 Uhr eine mögliche Verkehrsunfallflucht in der Straße "Zur Steinkaut". Hierbei sah man einen schwarzen BMW Kombi wegfahren. Kurze Zeit später konnte der schwarze BMW durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer, ein 49-jähriger Herborner, stand unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeistation Herborn verbracht und nach Blutentnahme sowie der Sicherstellung des Führerscheins wieder entlassen. Einige Zeit später fiel der Kombi erneut einer Streife der Herborner Polizei auf. Am Steuer befand sich wieder der noch immer alkoholisierte 49-Jährige. Der hierbei veranlasste Alkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Gegen den Herborner wird nun unter anderem wegen zwei Trunkenheitsfahrten, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. (T.S.)

Leun: Brennende Mülltonnen -

Wegen drei brennender Mülltonnen rückte die Feuerwehr am Dienstagvormittag (17.10.2023) in den Hermann-Löns-Weg in Leun aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, die drei Mülltonnen wurden jedoch vollständig zerstört sowie eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand kein Personenschaden. Durch die Polizei wird derzeit eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte am Vorabend in einer Mülltonne entsorgte Asche den Brand verursacht haben. (T.S.)

Dillenburg: Einbruch in Firmengebäude - Pkw gestohlen -

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Samstag (14.10.2023), 13:00 Uhr und Dienstag (17.10.2023), 12:40 Uhr in eine Kfz-Werkstatt in der Straße "Im Höfchen" in Dillenburg/Manderbach ein. Dort gelangten sie an den Pkw-Schlüssel eines grauen Daimlers GLE 250 d 4MATIC, der auf dem Firmenparkplatz abgestellt war. Kennzeichenschilder waren an dem Pkw nicht angebracht. Mit dem Schlüssel verschafften sich die Täter Zugang zum Fahrzeug und entfernten sich damit in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Firmengeländes etwas Auffälliges beobachteten oder Hinweise zum Verbleib des grauen Daimlers ohne Kennzeichen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 in Verbindung zu setzen. (T.S.)

Wetzlar: Hakenkreuz auf Holzbank -

Auf einer Holzbank der Haltestelle 11 des Busbahnhofs am Forum in Wetzlar konnte am Mittwoch (18.10.2023) gegen 10:20 Uhr ein 5 cm x 5 cm großes Hakenkreuz festgestellt werden. Ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Das Hakenkreuz wurde vermutlich mit einem Feuerzeug in die Holzbank hineingebrannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06447 9180 entgegen. (T.S.)

