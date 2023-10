POL-LDK: Nach Raub in Wetzlar Zeugen gesucht + Lack zerkratzt + Unfallflucht in Seelbach und Hohenroth + Unfallzeugen gesucht + E-Klasse beschädigt + In Imbiss eingestiegen + Verfolgungsfahrt in Wetzlar

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar: Duo raubt Bargeld / Polizei bittet um Mithilfe -

Am frühen Sonntagmorgen überfielen zwei Räuber einen Wetzlarer in der Langgasse. Die beiden Täter schlugen und traten auf ihr Opfer ein. Der 59-Jährige trug Prellungen, Schürfwunden und Hämatome davon.

Gegen 03.00 Uhr lief der 59-Jährige alkoholisiert vom Eisenmarkt über die alte Lahnbrücke in Richtung Karl-Kellner-Ring. Etwa in Höhe der Langgasse sprachen ihn zwei Männer an. Was sie genau sagten, kann er nicht mehr wiedergeben. Er ging weiter, spürte kurz darauf einen kräftigen Stoß in den Rücken, stürzte zu Boden und fiel auf sein Gesicht. Anschließend erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf, einen Tritt ins Gesicht, einen in die Rippen und einen gegen die Hüfte. Danach griffen sich die Angreifer den Geldbeutel ihres Opfers, zogen 130 Euro und die EC-Karte heraus und warfen diesen weg. Später stellte sich heraus, dass die Räuber die EC-Karte zwischen 03.17 Uhr und 03.25 Uhr an einem Automaten zum Kauf von Zigaretten benutzten.

Nach Einschätzung des Opfers stammen die beiden Räuber aus Syrien oder Afghanistan. Beide waren dunkelhaarig, schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß. Einer der Männer trug eine schwarze, kurze Jacke, auf deren Ärmeln längs weiße Streifen aufgebracht waren. Zur Bekleidung des Komplizen kann der Wetzlarer keine Angaben machen.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat den Überfall am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr zwischen der alten Lahnbrücke und dem Karl-Kellner-Ring beobachtet? - Wer kann Angaben zu den beiden Räubern machen? - Wo ist das Duo vor der Tat oder im Anschluss noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Seat zerkratzt -

In der Zeit zwischen Samstag (14.10.2023), 20:30 Uhr und Sonntag (15.10.2023), 13:00 Uhr beschädigte ein bislang nicht bekannter Täter einen schwarzen Seat, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Rotebergstraße 3 in Haiger abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Unbekannte den Lack des Pkw großflächig, sodass ein Schaden von circa 4.000 Euro entstand. Die Polizeistation Dillenburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 02771 9070. (T.S.)

Dillenburg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger -

Am vergangenen Montag (16.10.2023) kam es gegen 20:40 Uhr in Dillenburg zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Busbahnhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem silberfarbenen BMW und einem Fußgänger. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten machen zum Hergang unterschiedliche Angaben. Laut Aussage des Fußgängers setzte der BMW zurück und streifte den Fußgänger. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 zu melden. (T.S.)

Dillenburg: Vandalismus an E-Klasse -

Einen Schaden von rund 6.000 Euro hinterließen Unbekannte am vergangenen Sonntag (15.10.2023) an einer schwarzen Mercedes E-Klasse in Dillenburg. Die Täter zerkratzten den Lack des Fahrzeugs und verursachten mehrere Dellen durch Schläge. Der Kombi parkte auf einem Stellplatz in der Straße "Hohl 2a" in Dillenburg. Zeugen, die die Täter am Sonntagabend in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 23:35 Uhr beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 zu melden. (T.S.)

Herborn-Seelbach: Nach Zusammenstoß geflohen -

In der Seelbachstraße ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem dort geparkten VW einen Schaden von rund 3.000 Euro zurück. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 11.00 Uhr stand der grüne Tiguan am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 4. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige die Beifahrerseite und ließ Schäden an der vorderen Stoßstange, dem vorderen Kotflügel, am Außenspiegel und an der A-Säule zurück. Die Ermittler der Herborner Polizei schließen nicht aus, dass der Unfallfahrer den Schaden mit dem Lenker eines Motorrades oder eines anderen Zweirades verursachte. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Driedorf-Hohenroth: Im Vorbeifahren gestreift -

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte im Vorbeifahren einen schwarzen Skoda, der in Driedorf/Hohenroth in der Straße "Zum Stein" auf Höhe der Hausnummer 13 geparkt war. Hierbei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Die Polizeistation Herborn sucht daher Zeugen, die im Zeitraum von Mittwoch (11.10.2023), 20:00 Uhr bis Sonntag (15.10.2023), 18:30 Uhr den Unfall beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02772 47050 gegeben werden. (T.S.)

Lahnau-Dorlar: Einbruch in Imbiss-Restaurant -

Unbekannte Täter stiegen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen in der Nacht von Sonntag auf Montag durch ein Fenster in einen Pizza- und Döner-Imbiss in der Atzbacher Straße in Lahnau ein. Im Imbiss brachen die Täter zwei Kassen auf und erbeuteten Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Sonntag (15.10.2023), 23:00 Uhr bis Montag (16.10.2023), 09:25 Uhr beobachteten. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180. (T.S.)

Wetzlar: Mit gefälschten Kennzeichen erwischt -

Am Dienstag (17.10.2023) fiel einer Streife der Polizeistation Wetzlar kurz nach Mitternacht im Karl-Kellner-Ring ein blauer Peugeot mit unsicherer Fahrweise auf. Als das Fahrzeug durch die Streife kontrolliert werden sollte, beschleunigte der Fahrer des Peugeots und versuchte zu flüchten. Hierbei ignorierte er sämtliche Anhaltesignale der Polizei. Nach kurzer Verfolgung fuhr sich der Peugeot in einem Feldweg fest. Der 26-jährige Fahrer aus Aßlar konnte durch die Streife festgenommen werden. Auf den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen befanden sich gefälschte Zulassungsstempel und eine gefälschte HU-Plakette. Im Fahrzeug fanden die Beamten weitere Kennzeichen mit gefälschten Siegeln. Der Aßlarer wurde zunächst zur Polizeistation Wetzlar gebracht und schließlich nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Unter anderem wird nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (T.S.)

